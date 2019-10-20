شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يعلن استقالة وزراء حزب القوات من الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، استقالة وزراء "القوات" من الحكومة. وقال سمير جمجع، فى كلمة له، نحن حريصون على الاستقرار ونحيي جهود الجيش اللبناني، متابعا: لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات.

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