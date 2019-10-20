شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة: فصل التيار آخر خطوة مع الممتنعين عن سداد المتأخرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، أن فصل التيار عن أى مشترك يكون آخر خطوة تلجأ لها الشركة نتيجة امتناع المستهلك عن سداد المتأخرات من فواتير الكهرباء الشهرية.

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المشترك الذى يرغب فى سداد مديونته لديه العديد من طرق السداد بالتقسيط وبدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين، لافتا إلى أن الشركة توافق على طلبات التقسيط التى يتقدم بها المشترك للتيسير عليهم و تحصيل مستحقات الدولة.

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و أشار عفيفى، إلى أن هناك بعض المشتركين يتقاعصوا عن السداد عمدا رغم تحذيرهم و إبلاغهم بالتوجه للشركة السداد أو تقديم طلب لتقسيط المديونية التى لا تقل عن 3 اشهر، مشيرا إلى أنه فى حالة تجاهل تحذير الشركة يتم فصل التيار عن المشترك لحين توفيق أوضاعه مع الشركة أما بالسداد الفورى أو تقسيط المديونية.