شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى من جناح العمليات المجمعة في مستشفى الدمرداش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، السبت، المرحلة الأولى من جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعي، بحضور الدكتور أشرف عمر، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتورة سامية عبده، نائب مدير المستشفيات، والدكتور آسر عفيفي، نائب مدير المستشفيات.

وأكد «المتيني» أن «العمل بالمرحلة الأولى من المشروع استغرق ما يقرب من 3 سنوات، نجحنا خلالها في التغلب على الكثير من الصعوبات وتجاوز العديد من التحديات»، مشيدًا بـ«جهود البنك الأهلي الذي موّل المشروع بـ50 مليون جنيه وتحملت الجامعة الـ 50 مليون جنيه الأخرى».

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وأضاف أن «المرحلة الأولى بها 11 غرفة عمليات، من بينها 7 غرف عمليات تعمل بنظام الكبسولة وهو أحدث النظم العالمية في معايير غرف العمليات القياسية، والذي يتضمن تكييفا مركزيا يعمل بنظام تنقية الهواء بنسبة تقارب 100%، بما يقلل من مستوى حدوث العدوى داخل العمليات لأقل حد ممكن، وكذلك تم ربط جناح العمليات بجناح التعقيم المركزي، وفصل ممرات المخلفات عن مسار غرف العمليات».

وأشار الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة السابق، إلى أن نجاح منظومة العمل بجامعة عين شمس يرجع إلى تنفيذها نظام عمل مؤسسي يقوم على انتقال الخبرات واستكمال كل إدارة لجهود الإدارة السابقة لها، بما يحقق عنصر الاستمرارية، مؤكدًا أن النظام المعمول به في غرف العمليات بالدمرداش يفوق الكثير مما هو مطبق في كبريات المستشفيات الخاصة.

وأشار الدكتور أيمن صالح، مدير المستشفيات الجامعية، إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير 21 غرفة عمليات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل 11 غرفة عمليات على أن يبدأ العمل في المرحلة الثانية لتطوير 10 غرف عمليات، مؤكداً أنها ستعمل جميعها بنظام الكبسولة، وأشار إلى أن التطوير يتم وفق ما هو متوقع من أحدث النظم حتى عام 2040.

واستعرض الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش، ما تم من تطويرات، وقدم شرحاً وافياً لما كان الوضع السابق وما آلت إليه بعد التطوير، مؤكدًا أن النظام الجديد لغرف العمليات تم تدريب كافة الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين والإداريين عليه، بما يضمن الاستخدام الأمثل له.