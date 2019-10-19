شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين وزارة النقل ومحافظة الدقهلية بسبب ملكية أرض «حديقة هابي لاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشب خلاف بين محافظة الدقهلية ووزارة النقل حول ملكية حديقة «هابى لاند» التاريخية، التى تقع بمدينة المنصورة، حيث طالبت وزارة النقل بتسليم الحديقة وإعادتها ضمن أملاك الوزارة ورفعها من دفتر 8 أملاك، وهو ما رفضته المحافظة مؤكدة أن الحديقة تم تسجيلها بـ8 أملاك بالمحافظة، أى أنها ضمن أملاك المحافظة.

وقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه رفع مذكرة لرئيس الوزراء يرفض فيها نقل تبعية الحديقة لوزارة النقل ويطالب بحل المشكلة لصالح المحافظة.

وطالبت وزارة النقل فى عدة خطابات، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، موجهة إلى الدكتور كمال جاد شاروبيم بحصر الأملاك التابعة لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورفعها من سجل 8 أملاك، ومن بينها مسطح 8400 متر مربع مقامة عليها حديقة «هابى لاند»، وردت المحافظة بأن الأرض المقامة عليها حديقة «هابى لاند» ضمن أملاك المحافظة ولا يوجد ما يثبت ملكيتها لوزارة النقل أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وطالبت بحصر مؤيد بمستندات ملكية الهيئة والخرائط المساحية الموقع عليها المواقع بالأبعاد والحدود والإحداثيات للأراضى المملوكة للهيئة.

وجاء فى الخطاب الصادر من مكتب وزير النقل برقم 4980 ومرفق به 3 خرائط وCD، وصور ضوئية، وموقع من اللواء كامل الوزير: «أود الإشارة لكتبنا المتبادلة والمنتهية بكتابكم بتاريخ 18 إبريل 2019 بشأن وجود مسطح بمساحة 8400 متر مربع مقامة عليها حديقة (هابى لاند) ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وطلب كشف حصر مؤيد بمستندات ملكية الهيئة والخرائط المساحية الموقع عليها الموقع والأبعاد والحدود والإحداثيات للأراضى المملوكة للهيئة بنطاق محافظة الدقهلية، والتى ينطبق عليها القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2005، وأرفق لسيادتكم الآتى: أسطوانة مدمجة عليها كشوف الحصر والخرائط المساحية الموقع عليها أملاك الهيئة طبقا للقرار الجمهورى 114 لسنة 2005 والصادرة من مديرية المساحة بالدقهلية والتابعة للهيئة المصرية للمساحة والمدرجة فى الدفاتر الخاصة بأملاك الدولة، و3 خرائط مساحية موضحا بها جزء من أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنطاق مدينة المنصورة على سبيل المثال، ومنها حديقة (هابى لاند)».

وتابع: «أكون شاكرا لسيادتكم التفضل بالإحاطة والتوجيه نحو قيام المختصين بمحافظتكم الموقرة لرفع أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر من دفتر 8 أملاك بالمحافظة حفاظا عليها لاتخاذ اللازم نحو استثمارها لتعظيم موارد الهيئة وسداد مديونياتها وتنفيذا للتوجيه الرئاسى فى هذا الشأن».

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وسادت حالة من الغضب بين أبناء محافظة الدقهلية بسبب مطالب الهيئة بالاستيلاء على حديقة «هابى لاند» بحجة أنها ضمن أملاك هيئة السكك الحديد، مؤكدين أنها ملك لأبناء المحافظة، وهى المتنفس الوحيد لمحدودى الدخل.

وشدد الدكتور مهند فودة، أستاذ كلية الهندسة، مؤسس مبادرة «أنقذوا المنصورة» على رفض الأهالى التنازل عن حديقة هابى لاند.

وقال «فودة»: «(هابى لابد) حديقة تاريخية فهى الجزء الوحيد المتبقى من متنزهات قصر الخديو إسماعيل الذى تم إنشاؤه فى الستينيات من القرن التاسع عشر، وهى متنفس لمحدودى الدخل ومعدومى الدخل، ولم يعد بالمنصورة سوى حدائق قليلة بعد استقطاع أجزاء كبيرة من حديقة شجرة الدر لصالح أحد النوادى الخاصة، وتحويل حديقة حيوان المنصورة لمشروع استثمارى، والدراسات البيئية تصنف المنصورة على أنها من أكبر المدن التى تعانى من تلوث الهواء على مستوى مصر، ويرجع ذلك لعوادم مصنع السماد ومصانع الطوب وعوادم السيارات».

وقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه لن يتنازل عن الحديقة، مشيرًا إلى أنه رفع مذكرة لرئيس الوزراء بمطالب وزارة النقل ورفض المحافظة تنفيذها، خاصة أن الحديقة من أملاك المحافظة ومسجلة بسجل 8 أملاك.

وأضاف: «وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تقدم مستندات ملكية لأرض الحديقة، وطالبناهم بخرائط تثبت ملكيتهم، والخرائط التى قدموها لا توضح ذلك، أما المحافظة فلديها ما يثبت ملكيتها للأرض والحديقة، وهى مسجلة منذ سنوات طويلة فى سجل 8 أملاك، ولا يمكن لأحد التنازل عنها لأى مؤسسة عامة أو خاصة، وقد وضحنا فى المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء المكانة التاريخية لحديقة (هابى لاند) وارتباط أبناء المحافظة بها كحديقة عامة».

وأكدت مصادر بوزارة النقل أن الحديقة ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عهد الخديو اسماعيل الذى قام بتخصيصها للهيئة آنذاك.

وأضافت المصادر: «صدرت تعليمات من رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الهيئة وإزالة أى تعديات عليها لتعظيم الاستفادة منها لصالح الهيئة للمساهمة فى زيادة دخلها وسداد مديونياتها، وسيتم الرد على رئيس الوزراء بالمستندات المؤكدة لملكية الهيئة أرض حديقة (هابى لاند)».