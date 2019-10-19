شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتحاد التنمية»: مصر ستصبح من أقوى 7 دول في العالم اقتصاديًا بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح هاشم، رئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، إن مصر شهيرة بتصدير مواد البناء وكذلك الملابس الجاهزة، كما أن أفريقيا تُحب وتفضل الصناعة المصرية في الملابس، لذلك يجب أن تنتج السوق المصرية ملابس تلائم الثقافة الأفريقية وتصديرها لهم، وهذا سيحقق انتشارًا كبيرًا للصناعة المصرية.

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وأضاف «هاشم»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أنه يجب تقليد الدولة الصينية في هذا الأمر، حيث يجب عمل منتجات للأفارقة تُناسب زيهم هناك بسعر منخفض، مما يساعد على ترويج الصناعة المصرية بشكل كبير، مشددًا على ضرورة قيام رجال الأعمال بهذا الأمر من أجل الحصول على عائد كبير للاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن طرق خفض أسعار المنتجات في الأسواق، حيث إن تعويم الأسواق بالمنتجات الغذائية يقلل الأسعار، وكثرة العروض من الشركات يُعد تقليلًا للأسعار، حيث يضطر البعض للبيع بمكسب أقل من أجل جذب عدد كبير من المواطنين.

وأوضح أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم توقعت أنه في عام 2025 ستكون مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في الاقتصاد، وفي عام 2030 ستكون مصر من أفضل 7 دول وأقوى 7 دول اقتصادية على مستوى العالم.