شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: رصف طرق 3 مراكز بتكلفة 10 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، الانتهاء من رصف طرق بإجمالي أطوال بلغت 10 كيلومترات بمراكز المنشأة وأخميم وطهطا، بإجمالى تكلفة 10 ملايين جنيه.

قال المحافظ في تصريحات صحفية، السبت، إن أعمال الرصف الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تأتى في إطار تنفيذ الخطة العامة للدولة وتوجيهات الحكومة بتحسين الخدمات العامة.

وأضاف أنه تم رصف شوارع وطرق بمركز ومدينة أخميم بإجمالى أطوال بلغت 6 كيلومترات، شملت شوارع منطقة المدارس بمدينة أخميم، والمساكن بناحية العزبة والعرب، والكاشف وطراد النيل بمدخل المدينة الجامعية للبنات، وطريق محور الكوبرى الجديد، ورصف 2 كيلومتر طرق بمركز المنشأة، شملت طريقى الراتبة، وروافع العيساوية، فضلا عن رصف 2 كيلومتر من شوارع مدينة طهطا.