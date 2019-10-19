شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لـ«ماكرون»: أحوال مصر في تحسن مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بقصر الإليزيه.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية فى بيان: «جرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع فى مصر حيث أكد البابا على أن الأحوال فى مصر فى تحسن، وأن طريق التنمية مازال طويلًا، قُطعت منه بعض الخطوات».

وعن أحوال الأقباط أشار إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية، أبرزها صدور قانون بناء الكنائس، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على زيارة الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد، وكذلك تعيين محافظ قبطى وكذلك امرأة قبطية فى المنصب ذاته. وعلى صعيد التعليم، ركز البابا على أن هناك اهتمامًا بالتعليم خاصة فى سنوات التكوين الأولى، معربًا عن أمله فى أن تسهم فرنسا فى دعم العملية التعليمية فى مصر. على جانب آخر كتب البابا تواضروس رسالة لإبراشية شمال فرنسا أكد فيها سعادته بالزيارة لهم، وعبر عن إعجابه بما رآه من أعمال فى الكاتدرائية.