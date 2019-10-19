شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف جديد خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه «لا يمر شهر أو اثنان إلا ويتم الإعلان عن كشف أثري جديد»، كاشفًا عن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف أثري جديد في غضون أسبوعين.

أشار «العناني»، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية خلال أسابيع، ثم قصر البارون في مصر الجديدة، ثم متحف الغردقة، ثم متحف شرم الشيخ.

أضاف الوزير أن كشف «خبيئة العساسيف» يعطي رسالة للعالم بأن «الدولة المصرية مهتمة بآثارها وتعمل على اكتشافها بأيدٍ مصرية، كما يؤكد للعالم أجمع أن مصر آمنة».