شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «خطة النواب»: سد عجز الموازنة من الصناديق الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الصناديق الخاصة مِلْك للحكومة، ومن حق الحكومة الحصول على نسبة مئوية من أموال هذه الصناديق لسد عجز الموازنة العامة للدولة. وأضاف «عمر»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وافقت على مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الحكومة، فى الوقت الذى ستكون فيه الدولة ملزمة بدعم الصناديق الخاصة بالأموال التى تحتاج إليها.

وأشار إلى أن المشروع تقدمت به الحكومة، ولقى ترحيبًا وموافقة من معظم أعضاء لجنة الخطة والموازنة، خاصة أنه لا يسرى على حسابات المشروعات البحثية من المنح أو الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أنه بعد تصويت البرلمان على هذا المشروع ترتفع نسبة الحكومة من الصناديق الخاصة إلى 5 مليارات جنيه.

وقال مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعاون بين البرلمان ووزارة المالية فى ملف الصناديق والحسابات الخاصة، والذى بدأ منذ بداية دور الانعقاد الأول، أسهم فى توفير نحو 100 مليار جنيه من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية مازالت مستمرة فى حصر باقى الحسابات الخاصة. وتابع «الشريف» لـ«المصرى اليوم» أن وزارة المالية بالفعل قررت وقف التعامل مع 669 حسابًا خاصًا برصيد بقيمة 92.1 مليون جنيه، بموجب خطابات من «المالية» للبنك المركزى، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية ستستدعى مسؤولى تلك الجهات والهيئات حال استمرارهم لسؤالهم عن سبب امتناعهم عن موافاة وزارة المالية ببيانات وأرصدة الحسابات والصناديق الخاصة لديهم.