شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار ينفي اكتشاف «خبيئة العساسيف» عام 1967 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن خبيئة العساسيف تضم مجموعة متميزة من 30 تابوتًا خشبيًا آدميًا ملونًا لرجال وسيدات وأطفال، عثر عليها بحالة جيدة بعمر 3 آلاف عام منذ القرن العاشر قبل الميلاد.

أضاف «العناني»، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، مساء السيت، أن خبيئة العساسيف جرى اكتشافها بأيدٍ مصرية خالصة بعد سنوات من اكتشاف آخر خبيئة مومياء في الأقصر.

ونفى الوزير ما تردد حول اكتشاف تلك التوابيت منذ عام 1967، موضحًا أنه «تخزين التوابيت كان يتم في المقابر، لكن توابيت هذا الكشف جرى العثور عليها داخل الجبل».