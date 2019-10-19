شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل إلى مدينة ليون الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت، إلى مدينة ليون الفرنسية، في إطار جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية في أوروبا.

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وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات، السبت، إن الكنائس القبطية في ليون تتبع إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا ويرعاها نيافة الأنبا لوقا.

أضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق زار كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدين مارقوريوس ومارمينا والقديس الأنبا أنطونيوس، لافتًا إلى أن رئيس أساقفة ليون للكنيسة الكاثوليكية، الكاردينال فيليب بارباران، جاء للترحيب بقداسة البابا تواضروس.

تابع أن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم لرئيس أساقفة ليون للكنيسة الكاثوليكية أيقونة العائلة المقدسة هدية وتسلمها الكاردينال بفرح ورفعها بكلتا يديه إلى أعلى، تعبيرًا عن اعتزازه بها، مشيرًا إلى أن قداسة البابا تواضروس قدم شرحًا لمدلولات محتويات الأيقونة وهي الأربع سمكات التي تشير للبشائر الأربع، والأهرامات التي ترمز للحضارة المصرية ونهر النيل الذي يرمز لخصوبة أرض مصر.