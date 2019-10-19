شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الدستورية العليا»: أحكام القضاة الدستوريين يجب أن تراعي الوطن والشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة «صرح قضائي شامخ وحارس للدستور المصري، ويضع الأطر والمضامين للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور»، موضحًا أن المحكمة احتفلت، السبت، باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها.

أضاف «مرعي»، في تصريحات لقناة «TeN»: «هذا اليوم يحق فيه للمحكمة الدستورية أن تزهو بقامتها وتفخر، ويحق للشعب المصري أن يفخر بمحكمته وما أرسته من قواعد»، داعيًا كل القضاة الدستوريين في العالم إلى أن يرعوا الوطن والشعب بصفة متناسقة فيما يصدرونه من أحكام.

تابع: «عليهم ألا يسرفوا من الرقابة فتتخوف السلطة التشريعية من إصدار التشريعات، وألا يقطروا فيها فلا يتم التنظيم خوفا من الرقابة على دستورية القوانين»، موضحًا أن «الشعب المصري أصبح يعي تمامًا ما هي المحكمة الدستورية ومهام عملها بعد أن مضت نصف قرن من الزمن».