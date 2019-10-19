شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: أنباء عن توجه وزراء حزب القوات اللبنانية إلى الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن هناك أنباء عن توجه وزراء حزب القوات اللبنانية إلى الاستقالة.
وقالت قناة العربية، إن المتظاهرين في بيروت يدعون للتجمع غدا الأحد لمواصلة احتجاجاتهم وتحقيق مطالبهم.
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