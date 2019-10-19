شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مديرة مدرسة وإحالتها للتحقيق بعد "نسيان" تلميذ داخل مدرسة بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استبعاد مديرة مدرسة العجيزي للتعليم الأساسي بطنطا وإحالتها للتحقيق بتهمة الإهمال فى الإشراف، بعد واقعة غلق المدرسة على تلميذ بالمرحلة الابتدائية، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد تلقى إخطارا بنسيان الطفل على كمال بالمدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى، وغلق بوابة المدرسة وانصراف المديرة وعامل المدرسة، وانتقل على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم للمدرسة، وقام بفتح البوابة للطفل وإخراجه وتسليمه لأسرته.

من جانبه أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الطالب كان يبحث عن شقيقته ولم يشاهده أحد من العمال أو الإداريين بالمدرسة، وتم غلق الباب الحديدي بالمدرسة لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، ثم تم فتحه للطالب مرة أخرى، موضحا أنه على الفور ذهب إلى المدرسة محل الواقعة وتم التحقيق .