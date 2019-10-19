شكرا لقرائتكم خبر عن "أكسترا نيوز" تعرض تصريحات سيدة أوغندا الأولى حول كيفية صناعة الثروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا حول عملية صناعة الثروة فى أوغندا، عارضة تصريحات لجانيت موسيفينى سيدة أوغندا الأولى ووزيرة التعليم والرياضة، وهى تتحدث حول كيفية صناعة الثروة فى أولغندا.

وقالت سيدة أوغندا الأولى: اعتقد أنها مبادرة جيدة جدا، واتمنى أن يتم تنفيذها بشكل جيد كذلك لأنه إن تم تنفيذها بشكل جيد ستغير الكثير من مجتمعاتنا.

Advertisements

وتابعت جانيت موسيفينى، أن التحدى هنا هو كيف يمكننا تنفيذها وأمل أن يتم تنفيذها كما ينبغى ليكون لها الآثر المرجو فى مجتماعتنا.