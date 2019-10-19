شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر مصرى: حملة إعلانية بـ4 لغات على السوشيال ميديا لصالح "مصر تستطيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بإنجلترا، وأحد المشاركين بالمؤتمر، أنه سيتم البدء في إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة "هندية وفرنسية وصينية وبرتغالية" هدية منه إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما لمسه خلال فعاليات المؤتمر يدعو إلى الفخر.

وأضاف لطفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، قائلًا: "سعيد جدًا بإتاحة الفرصة لمقابلة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا أعلم من أين أتى بكل هذه العزيمة والعزم لإعادة التنمية في هذا الوطن مرة أخرى، وكذلك لإتاحة الفرصة لحضور مؤتمر مصر تستطيع، فوزارة الهجرة استطاعت فعل ما لم يتم فعله خلال عقود طويلة، مما جعل المصريين في الخارج متصلين ببلدهم بصورة مستمرة، وهذا سينمّي في داخل كل مصري بالخارج الإحساس بأن وطنه هو الأساس وأنه عند عودته سيجد وطنًا كريمًا وقويًا ومتطورًا".

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كما أعرب لطفى عن سعادته لإتاحة الفرصة العظيمة ليفهم ويرى هذا الجيل لأول مرة حقيقة كلمة "إنجازات لا تتحقق إلا بمعجزات"، وقال: "نحن حقيقة لم نعرف هذا الشعور أو الإحساس من قبل، فكل مصري بالخارج لديه الآن إحساس بالعزة والفخر تجاه هذا الوطن وعليه أن يكون سفيرًا له".