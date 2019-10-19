نشرة الحوادث المسائية.. احتفالية الدستورية بـ"اليوبيل الذهبي" ومقتل "جوكر بولاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مقتل "جوكر بولاق"

نجحت قوات الأمن بالجيزة في كشف ملابسات مقتل سائق "توك توك" عُثر عليه جثة ممزقة بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.

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تجديد حبس في قضية "فتاة العياط"

جددت غرفة المشورة بمحكمة العياط، حبس "وائل.أ" و"إبراهم. م" المتهمين في قضية "فتاة العياط" المتهمة بقتل مهند زهران بالمنطقة الجبلية بطهما في العياط، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

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طعن إدراج "أبو الفتوح" على قوائم الإرهاب

قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم في طعن عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين بينهم نجله على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

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تسهيل الخدمات لكبار السن وذوي الإعاقة بالجوازات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية.

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دعوى ترحيل السوريين من مصر

حجزت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر، ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة، أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر، ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.

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خاطف صغار السن من الفتيات

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط سائق لقيامة باختطاف الأطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية في بني سويف.

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احتفالية المحكمة الدستورية بـ "اليوبيل الذهبي"

بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي احتفاليتها بمناسبة مرور 50 عامًا على القضاء الدستوري المصري (اليوبيل الذهبي)، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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70 متهماً بحوزتهم هيروين

وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيطها تلك المنشآت.

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زيارة رئيس النيابة الإدارية لبعض النيابات

تفقد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدد من النيابات الإدارية بمحافظة القاهرة شملت نيابة الاستثمار والشئون المالية، نيابة الضرائب، نيابة الإدارة المحلية القسم الخامس.

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