"سياحة الصعيد" تستعد لتنفيذ مشروع "جسر الحضارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة تستعد حاليا لتنفيذ مشروع جسر الحضارات، وهو مشروع فني ثقافي يهتم بنشر أعمال إبداعية عن الحضارة المصرية القديمة، عبر مجموعة من الفنانين التشكلين العالميين من مختلف البلدان التي تهتم بالحضارة المصرية القديمة.

وأوضح "عثمان" في تصريحات صحفية، السبت، أن المشروع يهدف إلى الترويج للحضارة المصرية والدعوة لزيارة آثارها من خلال نشر تلك الأعمال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت قابضة على أسرارها التي تتكشف لنا يوما تلو الآخر، وتعتبر مصدر إلهام العالم أجمع.

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وأضاف عثمان، على هامش اكتشاف جبانة العساسيف، اليوم السبت، أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، تؤكد فخرها بأن ذلك الكشف الأثري يعد إضافة جديدة توسع من مساحة التنوع في البرامج السياحية الثقافية التي تتمتع مصر بها بشكل عام والأقصر بشكل خاص.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الاكتشافات الجديدة ستكون ملهمة للفنانين الذين سيشاركون في ذلك المشروع الفني والثقافي.

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