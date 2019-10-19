مصر | 16 نوفمبر.. إعادة المرافعة في طعن حل حزب البناء والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 نوفمبر.. إعادة المرافعة في طعن حل حزب البناء والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 16 نوفمبر المقبل.

‫وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.‬