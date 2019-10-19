مصر | انفجار أنبوبة بوتاجاز بمساكن الإيواء بمدينة السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار أنبوبة بوتاجاز بمساكن الإيواء بمدينة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت أنبوبة بوتاجاز، في عامل بمساكن الإيواء، بمدينة السلام، مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الثانية، في أماكن متفرقة من الجسد.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام، وبالتعامل مع البلاغ تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها.

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فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

في سياق متصل، انفجرت أسطوانة بوتاجاز، داخل عقار في المرج، بجانب مدرسة، مما تسبب في انهيار سور المدرسة، وإصابة شخص، واشتعال النيران في الطابق الأرضي بالكامل بالمنزل.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، بوقوع انفجار أسطونة بوتاجاز داخل عقار سكني مكون من 6 طوابق، بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع انتشار النيران، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص المبدئي تبين تضرر سور مدرسة مجاورة إثر الانفجار، دون وقوع إصابات بين التلاميذ.