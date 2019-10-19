أخبار مصر | مذكرة لحصر الشكاوى المُقدمة ضد صحفيين انتهكوا ميثاق الشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة لحصر الشكاوى المُقدمة ضد صحفيين انتهكوا ميثاق الشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة لمحمد شبانة السكرتير العام؛ لتكليف الجهاز الإداري في النقابة بعمل حصر بكل الشكاوى المُقدمة للنقابة من زملاء صحفيين ومن مواطنين، ضد زملاء صحفيين أعضاء بالنقابة، تتهمهم بانتهاك ميثاق الشرف الصحفي والخوض في الأعراض ونشر اتهامات دون سند قانوني، وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتضمنت المذكرة طلب بإضافة هذا الأمر لجدول أعمال اجتماع المجلس المقبل، مع عرض ملف كامل يتضمن صور ضوئية لكل الشكاوى، وما تم من إجراءات من قبل النقابة بخصوصها بالإحالة للتحقيق من عدمه، مع تضمين صورة من هذا الملف لكل أعضاء المجلس، حتى يتسنى له مناقشة كل تفاصيله واتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة، والتي تحفظ للمهنة كرامتها أمام الرأي العام.

وقام السكرتير العام بتشكيل لجنة من ٣ من الموظفين بالنقابة لحصر الشكاوى خلال عام، وهي مدة انعقاد المجلس الحالي منذ انتخابه، على أن تُعرض خلال اجتماع المجلس هذا الأسبوع.