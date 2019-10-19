أخبار مصر | أيمن عبدالمجيد لأبناء الصحفيين: نقابتنا هي قلعة العلم والتنوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالمجيد لأبناء الصحفيين: نقابتنا هي قلعة العلم والتنوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، بالزملاء الصحفيين، خلال حفل تكريم أبنائهم المتفوقين والأوائل من بالمراحل الدراسية المختلفة، والذي نظمته النقابة مساء اليوم.

وشدد "عبدالمجيد" خلال الحفل، على أهمية تكريم أبناء الصحفيين بالنقابة؛ نظرًا أنها تمثل قلعة العلم والتنوير، وخاصة أن التكريم يمثل قيمة إضافية للطلاب وتشجيعهم على العمل والتميز، بحيث يكونوا متفوقين وقادة في المستقبل.

وقدم "عبدالمجيد" الشكر لكل من ساهم في إخراج الحفل، والشكر للهيئة المصرية العامة للكتاب لما قدمته من إهداء إصدارات قيمة من الهيئة للطلاب المكرمين، والشكر لدار نهضة مصر للنشر لإهدائها كتبًا للمتفوقين.

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ودعا "عبدالمجيد" أن يتحول إلى تقليد دائم يُنظم كل عام، عبر لجنة الرعاية الاجتماعية، بما يعمق أواصر الترابط بين أسر الزملاء الصحفيين، ويدفع الأبناء للتنافس على أعلى الدرجات، في المراحل الدراسية المختلفة.

وبدأ الحفل بعرض مسرحي للأطفال؛ حيث يقدم العرض رسالة مهمة حول أهمية القراءة والمعرفة، والتغلب على الخوف، والعمل على نشر الخير بين أبناء الوطن.

وقدمت النقابة شهادات تقدير لأبناء الزملاء؛ وذلك لتحفيزهم على مواصلة التقدم والنجاح، بالإضافة إلى هدايا مُقدمة من الهيئة العامة للكتاب، للمكرمين، تتمثل في عدد من إصداراتها، التي تُناسب كل مرحلة عمرية.

