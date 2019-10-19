أخبار مصر | عرض مسرحي للأطفال خلال تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض مسرحي للأطفال خلال تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء اليوم، عرضًا مسرحيًا، احتوى على إبداع لمجموعة أطفال موهوبين، وحمل العمل رسائل ومضامين إيجابية، عبر أداء ممتع للمشاهدين.

جاء ذلك خلال حفل نظمته النقابة، اليوم؛ لتكريم أبناء الزملاء المتفوقين في مراحل الدراسة المختلفة، بحضور أعضاء المجلس: "أيمن عبدالمجيد، حسين الزناتي، محمد يحيى يوسف".

وقدمت النقابة شهادات تقدير لأبناء الزملاء؛ وذلك لتحفيزهم على مواصلة التقدم والنجاح، بالإضافة إلى هدايا مُقدمة من الهيئة العامة للكتاب، للمكرمين، تتمثل في عدد من إصداراتها، التي تُناسب كل مرحلة عمرية.

ودعا أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات والرعاية الاجتماعية بالنقابة، أن يتحول هذا الحفل إلى تقليد دائم يُنظم كل عام، عبر لجنة الرعاية الاجتماعية، بما يعمق أواصر الترابط بين أسر الزملاء الصحفيين، ويدفع الأبناء للتنافس على أعلى الدرجات، في المراحل الدراسية المختلفة.