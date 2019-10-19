أخبار مصر | الطريق إلى "خبيئة العساسيف".. كاميرا الخليج 365 وسط الحفائر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطريق إلى "خبيئة العساسيف".. كاميرا الخليج 365 وسط الحفائر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طريق وسط مدقات صنعه أقدام العمال المشاركين في بعثات الحفائر العلمية، التي تنقب تحت كل حجر فتجد كسرة فخار تركها الأقدمين لدلهم ذلك على كشف كبير، فإذ بمعاولهم ترتطم بكشف هو الأضخم خلال الأعوام الماضية والمعروف بخبيئة العساسيف.

وتواجدت كاميرا بوابة الخليج 365 وسط عمال الحفائر، ورئيسهم عم ضوي يصيح بصوت معتدل كي يسرعوا عملهم، وقال ضوي للفجر إنه يعمل في الحفائر منذ 20 عامًا، وشهد عشرات الاكتشافات الأثرية، تحت إشراف مفتشي آثار المنطقة، وقال إنهم استغرقوا ثلاثة أيام كاملة كي يخرجوا التوابيت الثلاثين التي وجدوها في هذا المكان.

وأضاف أنهم أثناء تنقيبهم يحرصون على تجنيب كل كسرة فخار تقع بين أيديهم فقد تقود هذه فيما بعد لكشف أكبر، وقال إنه يعمل تحت إمرته 80 عاملًا وهذا هو العدد المعتاد في مثل هذه الحفائر.

ومن ناحيته قال الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن توابيت خبيئة العساسيف عددها 30 تابوتًا منها 3 توابيت لأطفال، وهي تنتمي للأسرة 22 والأبحاث على تلك التوابيت مستمرة ولن تقف إلا بعد الوصول لكامل الحقائق حولها.

وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الخليج 365 من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

وفور إبلاغ وزير الآثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.

Advertisements

علمت الخليج 365 أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الآثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.

وأعلن وزير الآثار عن انعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.

وفي صباح الثلاثاء توالت بيانات وزارة الآثار تفيد أن عدد التوابيت تجاوز الـ 20 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، واستطاعت الخليج 365 أن تصل للرقم المحدد المكتشف حتى الآن من التوابيت وهي 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة.

ثم كان اليوم السبت هو الإعلان عن كامل الكشف والذي تم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي عالمي شهده الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، وعدد كبير من الإعلاميين ومشاهير الدولة المصرية.

وكان في استقبال وزير الآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور الطيب عباس رئيس الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وفريق الكشف عن توابيت خبيئة العساسيف، وفريق المرممين، حيث تم الإعلان عن كشف 30 تابوتًا أثريًا وتم فتح اثنين منهم أمام كاميرات الإعلام، وأعلن وزير الآثار أن هذه التوابيت سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير حيث ستعرض في قاعة بعنوان خبيئة العساسيف.