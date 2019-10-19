أخبار مصر | نقيب المهندسين يفتتح إجراءات القرعة العلنية لبيع وحدات إسكان العبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين يفتتح إجراءات القرعة العلنية لبيع وحدات إسكان العبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، اليوم السبت، إجراءات القرعة العلنية لطرح وحدات مشروع إسكان العبور والتي يبلغ عددها 184 وحده سكنية، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بالنقابة العامة للمهندسين بحضور المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان، والمهندس محمود مغاوري، أمين عام النقابة، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد المصري، مقرر لجنة الإسكان ورئيس لجنة القرعة، والمهندس فاروق الحكيم، مقرر لجنة القرعة.

في كلمته المقتضبة رحب نقيب المهندسين بالحضور ملقيًا الضوء على نشاط النقابة في مجال الإسكان، مؤكدًا سعي مجلس النقابة الحالي لبذل أقصى جهد للحصول على أراض للنقابة من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مما نتج عنه تخصيص قطعة أرض بالعلمين الجديدة للنقابة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ويتم حاليًا دراسة كافة الأوجه للاستفادة منها عن طريق دراسة جدوى، حتى لا يقع على كاهل المهندسين تكاليف عالية وحتى يشعر المهندس أنها أفضل بالمقارنة مع أسعار السوق.

كما أشار نقيب المهندسين إلى أن موضوع تخصيص وحدات أو أراضي للنقابة اختلف عن ذي قبل حيث كانت تتم بالتخصيص المباشر، أما الآن فالوضع قد اختلف كون الوحدات أو الأراضي التي من الممكن أن تحصل عليها النقابة تتم عن طريق المزايدات.

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واختتم "ضاحي" كلمته بتمنيه عقد لقاءات مستمرة مع زملائه وأبنائه المهندسين حتى في غير ما يخص لجنة الإسكان.

وبدوره رحب المهندس محمود مغاوري بالمهندسين المتقدمين للقرعة، معربًا عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والإقبال الملحوظ من قبل المهندسين، واعدًا الجميع بأن تبذل النقابة كل ما في وسعها من جهد للعمل على راحة أبناء المهنة في جميع المجالات وليس في مجال الإسكان فقط.

وفي سياق متصل أشار المهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق أن يوم الاثنين سوف تجرى قرعة إسكان السادس من أكتوبر لطرح بيع 262 وحده سكينة يليها طرح 191 وحدة سكنية بمشروع التجمع الخامس، وذلك يوم السبت الموافق 26/10/2019.