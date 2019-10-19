أخبار مصر | عاجل.. قرار من الأعلى للجامعات بشأن تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار من الأعلى للجامعات بشأن تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "141 مكرر" إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.

وتنص المادة على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص".

كما تنص على : "حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات"، على آن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/2021.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.