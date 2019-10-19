شكرا لقرائتكم خبر عن مد الحكم في طعن «أبوالفتوح» على وضعه بقوائم الإرهاب لـ19 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة النقض، السبت، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة الجنايات بالوضع على قوائم الكيانات الإرهابية إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت قرارًا بإدراج «أبوالفتوح» وآخرين على قوائم الإرهابيين بناءً على مذكرة من النائب العام، مرفق بها تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة، أكدت «ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها».

أسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».