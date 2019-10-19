شكرا لقرائتكم خبر عن دار العلوم ترشح درويش وغنايم وبلبولة لجوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بجلسته المنعقدة، مساء اليوم، برئاسة الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد الكلية ترشيح الشاعر والناقد الدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن لجائزة النيل للمبدعين العرب والمصريين، وترشيح الفقيه الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية للتقديرية، وترشيح الشاعر الدكتور أحمد بلبولة أستاذ الأدب لجائزة التفوق.

احمد بلبولة



د - احمد درويش



محمد نبيل غنايم

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