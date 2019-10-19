الخليج 365.. السيسى لقضاة «الدستورية»: المحكمة حصن الحقوق والحريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية فى احتفالات اليوبيل الذهبى.. ويؤكد أهمية الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية.. «الدستورية العليا» تحتفل باليوبيل الذهبى لإنشاء القضاء الدستورى فى مصر تحت رعاية السيسى. واقرأ أيضا..

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