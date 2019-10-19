شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1000 طن مخلفات أسفل دائرى المريوطية وتطهير ترعة الحفرية بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الأجهزة التنفيذية بحى الهرم، بالتنسيق مع هيئة النظافة بالجيزة، برئاسة شفيق جلال، ما يقرب من ألف طن مخلفات بناء وقمامة من أسفل دائرى المريوطية فيصل، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ودفعت إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع حى الهرم بلودر و10 سيارات نقل كبيرة من المتحفظ عليهم خلال حملات المتابعة، وتم رفع 50 نقلة مخلفات من إجمالي 1000 م 3.

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وفى السياق نفذت أجهزة مركز ومدينة اوسيم، برئاسة اللواء ايمن السعيد، أعمال التطهير الدورى لترعة الحفرية ورفع القمامة، حيث تم رفع أكثر من 360 طن مخلفات صلبة وقمامة من ترعة الحفرية، وذلك فى إطار الحفاظ علي البيئة وتطهير المصارف وعلى سلامة المواطنين.