شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الفائزون بمسابقة البحث العلمي في مجال تكنولوجيا تصنيع الغذاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت إدارة مسابقة البحث العلمي بمجال تكنولجيا تصنيع الغذاء وتحسين جودته 28 باحثا ودكتور في جامعتي القاهرة والإسكندرية ومراكز البحوث المختلفة، خلال حفل أقيم في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.

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وجاءت أسماء الفائزيين بالمسابقة على النحو التالي: أولًا: جوائز رسائل الدكتوراه: الجائزة الأولى فاز بها مناصفة كل من: الدكتورة رشا كمال محمد عبدالنبي (جامعة عين شمس)، الدكتور هاني عبدالستار أحمد صادق (جامعة القاهرة). الجائزة الثانية فاز بها مناصفة كل من: الدكتورة مروة جمال أحمد علام (جامعة الإسكندرية)، الدكتورة فاتن فاروق عبدالسلام (جامعة الإسكندرية).

ثانيًا: جوائز رسائل الماجستير: الجائزة الأولى فاز بها (مناصفة) كل من: المهندس سعيد حمدي سعيد عطية (جامعة الإسكندرية)، الطبيبة البيطرية ميرال جمال الدين عبدالوهاب (جامعة الإسكندرية)، الجائزة الثانية فاز بها (مناصفة) كل من: المهندس أسامة اسحق نان تادرس (جامعة الإسكندرية)، المهندسة منى محمود أحمد محمود (جامعة عين شمس).

ثالثًا: الأوراق البحثية: الجائزة الأولى فاز بها (مناصفة) كل من: الدكتورة دلال حمودة عسكر (جامعة الإسكندرية)، المهندس أحمد محمد طه (جامعة الإسكندرية)، الجائزة الثانية فاز بها (مناصفة) كل من: الدكتورة منى حسن محمد عبدالرحيم وزملاؤها (المركز القومي للبحوث)، الدكتور أحمد محمود يوسف وزملاؤه (المركز القومي للبحوث). الجائزة الثالثة فاز بها (مناصفة) كل من: الدكتورة منى إبراهيم مسعود وزملاؤها (مركز البحوث الزراعية)، والدكتورة أمل أحمد إبراهيم، والدكتور سامح عوض ( جامعة الإسكندرية).

الفائزيين بمسابقة البحث العلمي بمجال تكنولجيا تصنيع الغذاء