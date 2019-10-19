شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشارك في اجتماعات منظمة العمل العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في اجتماعات الدورة الـ91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تعقد في القاهرة لمدة يومين، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي: حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

رحب «سعفان» في بداية الاجتماعات بجميع المشاركين ببلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أهمية منظمة العمل العربية ودورها الفاعل في تقوية الروابط بين الشعوب العربية باعتبار أن الأمة العربية جسد واحد في تناول كافة القضايا والأمور المشتركة.

انتخبت الاجتماعات مريم العقيل، وزيرة دولة الكويت للشؤون الاقتصادية، رئيسًا لمجلس الإدارة، وعلي صبيح من دولة العراق نائبًا للرئيس عن أصحاب الأعمال، والدكتور محمد الشمس من الإمارات العربية المتحدة نائبًا للرئيس عن العمال، وذلك لمدة سنة تنتهي في أكتوبر 2020، وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية، والتي تنص على «ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصليين في أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي».

وأعربت مريم العقيل عن شكرها لتشرفها بانتخابها رئيسًا لمجلس الادارة، مؤكدًة استمرار العمل الدؤوب للدفع قدمًا بالمنظمة للأفضل دائمًا والعمل المستمر لإعلاء شأنها وتعزيز دورها في خدمة قضايا العمل والعمال.

من جهته، أكد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية لجميع الدول العربية للوقوف صفًا واحدًا لدعمها وتسليط الضوء على كافة جوانبها المختلفة بالمحافل الدولية، مؤكدًا استمرار الدعم اللامحدود والوقوف التام مع الشعب الفلسطيني حتى يتحقق له النصر.

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وقرر المجتمعون أن يتم إصدار سنوي عن القضية الفلسطينية وكافة أبعادها يتم توزيعه عالميًا للتعريف بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصفة عامة وعمالها بصفة خاصة من انتهاكات، لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وعماله.

ونافش المجلس عددًا من البنود المهمة منها: تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة، في مارس الماضي بالقاهرة.

واستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2020.

وتابع المجلس تنفيذ تقرير وتوصيات الاجتماع 28 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، في يوليو الماضي، ومناقلة في موازنة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، فضلا عن تقرير المراقب الداخلي لمكتب العمل العربي.

واستعرض المجلس تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، فضلًا عن الإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2020.

وناقش المجلس عدة تقارير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين 90 و91 لمجلس الإدارة مارس وأكتوبر على التوالي، وتقرير لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ببيروت يونيو الماضي، وتقريرًا عن نتائج أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد بالقاهرة أوائل سبتمبر الماضي.