شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: قمة «روسيا – أفريقيا» تجسد روابط الصداقة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قمة «روسيا – أفريقيا»، التي تعقد بمدينة سوتشي في 24 أكتوبر الجاري، تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وأكد السيسي، في كلمة نشرها الموقع الرسمي للقمة، باعتباره رئيسًا للاتحاد الأفريقي، أن «هذه القمة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى من نوعها في توقيت يشهد تحولات عالمية ودولية كبرى، حيث تهدف هذه القمة إلى تدشين إطار متكامل لدفع العلاقات الروسية الأفريقية إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات استجابة لتطلعات الشعوب».

وأوضح الرئيس أن «الدول الأفريقية وروسيا تنطلق من أرضية مشتركة في العمل الدولي، ترتكز على مبادئ احترام قواعد القانون الدولي، والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتأكيد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف، كما تأتى وفق رؤية متشابهة للجانبين لمواجهة التحديات الدولية الجديدة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، والتراجع في معدلات النمو، إلى جانب قناعة راسخة لدى الجانبين بأهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق الأمن والسلام والتنمية للشعوب في القارة الأفريقية وروسيا».

وأكد السيسي أن «الدول الأفريقية تتمتع بإمكانات وقدرات هائلة تؤهلها حال توظيفها على الوجه الأمثل لتكون في مصاف القوى الاقتصادية الصاعدة، فقد حققت دول القارة نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، وقضايا الحوكمة، وقد نجحت أفريقيا في تحقيق معدلات نمو متزايدة على مدار العقد الماضي وصلت إلى حوالى 3.55 في عام 2018»، مشيرًا إلى أن «قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر في يوليو 2019 شهدت دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، وكذلك إطلاق أدواتها التنفيذية، وتعتبر هذه الاتفاقية أحد الأهداف الأساسية بأجندة التنمية الأفريقية 2063، والتي تهدف إلى دفع جهود الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقي، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق الرخاء والعيش الكريم».

وأضاف أن «هذه النجاحات تفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين الدول الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما تؤكد عزم الحكومات الأفريقية وشعوبها على التعاون مع مختلف الشركاء بهدف تحقيق المكاسب والمنفعة المشتركة.. ونتطلع إلى أن تسهم قمة أفريقيا / روسيا في بدء علاقة استراتيجية بناءة ترتكز على التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية والشعب الروسى الصديق».

قضايا الأجندة الدولية

ستجري قمة «روسيا- أفريقيا» في المركز الإعلامي الرئيسي للحديقة الأوليمبية بمدينة سوتشي، يومى 23 و24 أكتوبر الجارى برئاسة مشتركة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وتعد قمة «روسيا – أفريقيا» هي أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث وُجهت الدعوات للمشاركة فيها إلى رؤساء كل دول القارة الأفريقية، وكذلك إلى القائمين على كبريات الاتحادات والمؤسسات الإقليمية.

ومن المقرر أن تُناقش في الجلسات العامة للقمة مجموعة واسعة من قضايا الأجندة الدولية، ويجري «ضبط الساعة» بشأن القضايا الملحة التي تمثل اهتماما بالغا بالنسبة لروسيا والدول الأفريقية.

وسيولي المشاركون في القمة اهتماما خاصا بحالة وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية وتطوير الصلات بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها بالتركيز على البحث عن طرق كفيلة بالتنمية المتسارعة والنظامية لشتى أنواع التعاون الروسي الأفريقي.

ومن المقرر أن يجري في القمة تبادل متعمق بالآراء بشأن وضع إجراءات متفق عليها في مجال مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتحديات والمخاطر الأخرى، التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

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المنتدى الاقتصادى روسيا – أفريقيا

وسيجري في سوتشي على هامش قمة «روسيا – أفريقيا»، المنتدى الاقتصادي «روسيا – أفريقيا»، حيث سيشارك في المنتدى رؤساء الدول الأفريقية، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية ومؤسسات القطاع العام، وكذلك ممثلو الاتحادات التكاملية للقارة الأفريقية.

وسيصبح إجراء المنتدى خطوة استراتيجية مهمة على طريق توفير ظروف ملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا الاتحادية والبلدان الأفريقية، كما سيتيح المنتدى فرصة ملائمة لتنويع أشكال واتجاهات التعاون الروسي الأفريقي.

ومن المتوقع أن يسفر المنتدى عن توقيع مجموعة مهمة من الاتفاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ويتحدث الرئيسان السيسي وبوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي «روسيا وأفريقيا: الكشف عن إمكانات التعاون»، والتى ستعقد يوم 23 أكتوبر الجارى، وسيشرف على الحدث الرئيسي للمنتدى الروسي الأفريقي إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية في أكاديمية العلوم الروسية.

وستوفر الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا مناقشة مفصلة لنقاط النمو المحتملة في التعاون بين روسيا والبلدان الأفريقية، حيث سيشارك قادة الدول والمتحدثون البارزون في أحداث برنامج الأعمال مرة أخرى، وهذا يؤكد أهمية تعزيز التعاون في جميع المجالات والمصلحة المشتركة في حوار مثمر.

وسيتم عقد أكثر من 30 حدثًا تجاريًا على هامش المنتدى الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا.

معرض المنتدى الاقتصادى

ويقام في إطار المنتدى معرض للشركاء ومعروضاتهم، حيث إن معرض المنتدى الاقتصادي «روسيا- أفريقيا» هو ساحة رئيسية لعرض ما حققته البلدان المشاركة من المنجزات وعرضا لقدراتها الاقتصادية والعلمية والبيئية والثقافية.

ويعرض المشاركون في المعرض عددا من المشاريع، والتقنيات المتقدمة في عدد من القطاعات، منها التعدين، والكيمياء، والطاقة، والزراعة، والنقل، والصحة العامة، والمجمع الصناعي الحربي، وكذلك في قطاعات واعدة أخرى كفيلة بتنمية القطاع الاستثماري والصادرات في العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية.

مركز الميديا الرئيسى

يُنظم المنتدى الاقتصادي «روسيا-أفريقيا» في مركز الميديا الرئيسي بالحديقة الأوليمبية بمدينة سوتشي، وهى تعد إحدى منشآت الألعاب الأوليمبية في سوتشي عام 2014؛ وشهد انعقاد أضخم الفعاليات الروسية والدولية-منتدى الاستثمار الروسي، مهرجان الشباب والطلاب الدولي التاسع عشر، منتدى التكنولوجيا المالية الابتكارية.