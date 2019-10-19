شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: تطوير شبكات 5 محافظات في الصعيد بـ921 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه تم تنفيذ أعمال صيانة ومد شبكات كهربائية في 5 محافظات بوسط الصعيد، بقيمة 921 مليون جنيه، تأكيدًا لرؤية القيادة السياسية لدعم وتوفير كل الخدمات على أعلى مستويات الجودة بكل المحافظات بوجه عام، ومحافظات الصعيد بوجه خاص.

وأضاف «شمعة»، خلال استعراضه تقريرًا أمام جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة تمتد نطاق عملها في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، وبلغت نسبة تطور الأحمال للشركة خلال العام الماضى ٠.٧٤%، وبلغ عدد المشتركين بالشركة ٣ آلاف و٨٩٣ مشتركا بزيادة ١٥٨ ألف مشترك عن عام ٢٠١٧.

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وأوضح أنه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض، نفذت الشركة خطة استثمارية متعددة الجوانب، حيث تم إنشاء ١٣ لوحة توزيع جديدة بمراكز الأحمال، وإضافة خطوط جديدة جهد متوسط بطول ١١٧ ألفًا و١٦٧ كيلومترًا، لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها، كما تمت إضافة ٨٠٠ كيلومتر على شبكة الجهد المنخفض، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول ١٢٥ ألفًا و٧٧٥ كيلومترًا، وإضافة ٤١٠ محولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال.

وأشار إلى أنه تم تطبيق نظام الصيانة طبقا لحالة المعدة واستخدام كاميرات التصوير الحراري ومعالجة النقاط الساخنة أثناء تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمحافظة على حالة المهمات وضمان أدائها بكفاءة عالية، لتلافي حدوث الأعطال وتقليل زمن الفصل بالصيانة المبرمجة، وتحسين مؤشرات الجودة للفصل المبرمج، حيث تم شراء ١٢ كاميرا تصوير حراري.

ولفت "شمعة" إلى تنفيذ الخطة الطموحة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنسبة ١٠٠%، وتم تنفيذ الخطة الممولة ذاتيا بقيمة ٤١٢ مليونا و٨٨٨ ألف جنيه من الموازنة المعتمدة البالغ قيمتها ٢٦٣ مليونًا و٦١٣ ألف جنيه، بنسبة تنفيذ ١٥٦.٦%، كما تم تنفيذ الخطة الممولة من الخزانة العامة للدولة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية لكابلات أرضية، حيث تم تعديل مسار ١٩٦ عملية بإجمالي أطوال كابلات ١١٤ ألفًا و٢٤ كيلومترًا بنسبة تنفيذ ١٠٠%.

وأكد أنه بناءً على ما تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة، كان هناك مردود إيجابى في انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وحول المشروعات المنفذة للغير، وأن الشركة تنفذ المقايسات للمشتركين في إطار رغبة الشركة في زيادة إيراداتها من جهة، والتأكد من المواصفات الفنية للمكونات التي يتم تركيبها للمشتركين من جهة أخرى، ونفذت مقايسات ومشروعات للغير خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، بمليار و١٩٠ مليون جنيه، بنسبة تحقيق أهداف ١١٨.٦%، وبنسبة تطور ٩.٧%.