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محافظ شمال سيناء ينقل عزاء السيسي لأسر شهداء كمين التفاحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عزاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر شهداء حادث كمين التفاحة الإرهابي بمدينة بئر العبد، الذي وقع مؤخرًا، وأن الرئيس يولي أبناء شمال سيناء كامل اهتمامه.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، السبت، مع أسر الشهداء ومصابي الحادث الإرهابي، وقال المحافظ إن القوات المسلحة ستقوم بصرف مبلغ 750 ألف جنيه لأهالي وأسر الشهداء والمصابين، بخلاف صرف معاش شهري قيمته 1500 جنيه من التضامن الاجتماعي لأسرة كل شهيد، ومعاش شهري للمصابين، حسب نسبة الإصابة.

حضر اللقاء سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وأعضاء من مجلس النواب، وعدد من القيادات ومشايخ وعواقل بئر العبد، وأهالي الشهداء.

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