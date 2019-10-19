شكرا لقرائتكم خبر عن وفود 48 دولة يشيدون بتجربة القضاء الدستوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد ممثلو المحاكم الدستورية والعليا من 48 دولة بتجربة القضاء الدستوري المصري، مؤكدين أن العديد من الدول تتطلع إلى تلك التجربة بغرض تبادل الخبرات والتعاون، لما تم إنجازه على مدى العقود الخمسة الماضية من عمر المحكمة الدستورية العليا التي تحتفل بيوبيلها الذهبي.

جاء ذلك في مداخلاتهم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المقام على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي، السبت، في ذكرى مرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والأوروبية.

وتناول المشاركون تجاربهم الوطنية، على اختلاف عمر القضاء الدستوري في كل دولة، حيث أكدت دولتا كازاخستان وطاجكستان أن حداثة عمر دساتيرهما الحديثة التي تعود إلى حقبة التسعينيات من القرن الـ21 استلزمت إجراء العديد من الإصلاحات على الدستور لضمان مسيرة الديمقراطية وحقوق وحريات المواطنين.

وأجمع المشاركون على أن «القضاء الدستوري يستهدف بالأساس الحد من أي إجراءات أو تشريعات تنال من حقوق وحريات المواطنين، أو لا تتواءم مع الدستور الوطني أو المواثيق الدولية، مشيرين إلى أن بعض المواثيق الدولية يختلف تفسيرها وضوابط تطبيقها في كل دولة وفق المفهوم والثقافة الشعبية».

Advertisements

ولفت ممثلو المحاكم العليا والدستورية إلى دور القضاء الدستوري في الرقابة على تنفيذ الأحكام والتوازن بين السلطات، والتعاون بينها، حتى لا تغول سلطة على أخرى، والرقابة على التشريعات، فضلًا عن إضفاء الطابع الدستوري على كل القرارات التي تتخذ في الدولة.

وناقش المشاركون التحديات التي باتت تواجه إشكاليات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، في مقابل التغيرات والأحداث، وطرحت ممثلة المحكمة العليا الإسبانية، إشكالية تتعلق بين تطبيق تلك الحقوق ومعايير الأمن القومي، كإحدى الإشكاليات التي تجسدت بشكل واضح عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة واستهدفت برجي التجارة العالمي.

كما أكد ممثل المحكمة العليا العراقية أن المحكمة قضت برفض نتائج استفتاء أقيم بدعوى «حق تقرير المصير»، وذلك استنادًا إلى حماية الدستور والعقد الاجتماعي في مواجهة دعاوى التقسيم، وتفتيت الدول إلى دويلات صغيرة.

وتناول ممثل المحكمة العليا في كازاخستان ضمانات الحق في استخدام الإنترنت وإجراءات استخدامها واختلاف تفسير ذلك المبدأ حسب كل دولة والمبادئ الأخلاقية لكل شعب، ما يجد الإشكالية بين القانون الدولي والوطني وانخفاض ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى، صباح السبت، الوفود المشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، كما عقد الاحتفال عقب ذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور وزراء العدل والأوقاف والنقل والمواصلات والتخطيط والإصلاح الإداري ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة وممثلي البعثات الدبلوماسية في القاهرة.

وتستمر الاحتفالية على مدى 3 أيام، وتشهد عقد جلسات حوار بين رئيس المحكمة ونوابه، وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري، بمختلف أنظمته، فضلًا عن مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والإنجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات «حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي».