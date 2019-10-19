شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إلغاء التعاقدات مع شركات جمع القمامة المتقاعسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حالة النظافة والإشغالات والطرق بأحياء شمال الجيزة والوراق، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة بوضع حلول جذرية بالتنسيق مع حي شمال والوارق للقضاء على مشكلة القمامة والنهوض بمستوى النظافة، مؤكدا إلغاء التعاقدات مع شركات الجمع السكني المتقاعسة عن أداء مهامها، لافتا إلى خطة لدراسة مدى إمكانية تطوير سوق المنيرة لتعد سوقا حضارية يحتذى بها بدلا من إشغالها الطريق العام.

ووجه المحافظ رئيس حي شمال بتكثيف الحملات على الباعة غير الملتزمين ورفع كافة الإشغالات والفروشات الموجودة بالشارع وعدم السماح لهم بتكرار التعدي على الطريق العام وإشغاله مرة أخرى والتصدي للأكشاك الكائنة بشارع محمد حجازي والطيار فكري لعدم التزامهم بالمساحات المصرحة لهم، وفي حال عدم الالتزام يتم إلغاء التراخيص الممنوحة لهم.

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وقرر المحافظ إيقاف مسؤولي النظافة المكلفين بمتابعة حالة النظافة بقطاع القومية العربية ومحمد حجازي، لتدني حالة النظافة بالقطاعات المسؤولة عنها، مشددًا على رئيس الهيئة العامة للنظافة بتكليف آخرين لديهم الخبرة الكافية للنهوض بمستوى النظافة.

ونبه المحافظ بعدم استخدام المعدات الثقيلة في رفع تراكمات القمامة الموجودة بجوار الأرصفة والجزر الوسطى حفاظاً على حالة الأرصفة من التلف.

وشدد على رئيس حي شمال والوراق برفع كل الإشغالات وتعديات المحلات المتواجدة بشارع القومية العربية والسنترال وترعة السواحل وعدم السماح لهم بإشغال الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشارع نظراً لاستقطاع جزء من الشارع لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق وضبط عربات «الكارو»، التي تقوم بإلقاء مخلفات القمامة بالطريق العام.

وخلال الجولة، قرر المحافظ سحب تراخيص سيارات النقل الجماعي المتواجدة بشارع محمد حجازي والقومية العربية لقيامهم بالانتظار الخاطئ في نهر الطريق.

كما حرص راشد على تفقد أعمال الرصف والتطوير، التي تتم بشارع طراد النيل بحي الوراق، موجها رئيس الحي بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة للأعمال للانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة أن تتم الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية للطرق إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة بالجزيرة الوسطى جمالية تتماشى مع أعمال التطوير.