شكرا لقرائتكم خبر عن «إيراد نهر النيل»: زيادة وارد المياه خلال أكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، السبت، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلى الجهات المعنية والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل، العام المائي الحالي، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، والإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية، وتحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

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وأوضح تقرير اللجنة أن «الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس ثم ازداد حتى أكتوبر، حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة، وإن كانت المياه الواردة خلال شهر أكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة، ومن المتوقع استمرار تلك المعدلات خلال شهر نوفمبر».

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الري استقبال محافظة جنوب سيناء لعاصفة من الأمطار بمعدل 15 مليمترًا خلال يومى 15 و16 أكتوبر الحالي، وبفضل منظومة الحماية التي نفذتها الوزارة خلال الفترات الماضية للتعامل مع أخطار السيول، تم استقبال تلك الكميات، التي قُدرت بنحو 5 ملايين متر مكعب من المياه على الوجه الأمثل وتخزينها في البحيرات الصناعية وخلف السدود والحواجز، التي تم إنشاؤها للاستفادة منها.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن «إجمالي الكميات التي تم حصادها في البحيرات والسدود بوادي وتير نتيجة العاصفة هي أكثر من ٣.٧ مليون متر مكعب».