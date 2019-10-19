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ضبط أمين توريدات استولى على 81 ألف جنيه في جامعة سوهاج

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السيد أبو علي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي القبض على أمين توريدات بكلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج، السبت، بتهمة بيع طوابع مهن تعليمية بقيمة 81 ألف جنيه والاستيلاء على المبالغ لنفسه.

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وردت معلومات إلى العميد صلاح أبوسحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي، باستيلاء أمين توريدات بكلية التعليم الصناعي بالجامعة على أموال حصيلة بيع طوابع تعليمية.

أشارت التحريات إلى اختلاس «حسن. أ»، أمين التوريدات بالكلية، مبلغ 81 ألف جنيه، هي قيمة 8100 طابع خدمات تعليمية فئة العشرة جنيهات، والاستيلاء عليها لنفسه دون توريدها لخزينة الكلية.

جرى استدعاء المتهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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