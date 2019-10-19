شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة باڤوس القبرصية يزور حدائق المنتزه ويمتطى حصانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية يرافقه فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، والوفد الرسمى المرافق له، حدائق المنتزه، وذلك استكمالا للزيارات الميدانية التى أعدتها محافظة الإسكندرية، لاستقبال الفوج السياحى القادم فى أول رحلة بحرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصى وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة

وقام المحافظ وعمدة باڤوس والوفد المرافق بجولة تفقدية لحدائق المنتزه الأثرية زاروا خلالها الصوبة الملكية التى تحوى نباتات الظل والنباتات الاستوائية النادرة التى تتعايش مع طبيعة مناخية خاصة، وزهورا منذ عهد الملك فؤاد الذى قرر إنشاءها لاستكمال وسائل الترفيه الطبيعية له ولأسرته الملكية، عام 1943، كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية من أمام قصر الحرملك

وأعرب الوفد عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات المتنوعة، مقدمين الشكر لمحافظ الإسكندرية وجميع القيادات والمنظمين، على هذا التنظيم الرائع لهذه الزيارة التى جاءت نتيجة لجهود متبادلة بين الجانبين، لتجنى ثمارها اليوم بهذه الرحلة التى استمتع بها جميع الوفد.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومسئولى السياحة بالإسكندرية.

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خلال الجولة



عمدة بافوس



الفوج السياحى



جانب من الزيارة



المحافظ و عمدة بافوس