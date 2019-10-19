شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار بحى الخليفة وإخلاء عقارين مجاورين دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة إشارة بسقوط جزء من عقار رقم 3 عطفة حسن أفندى بحى الخليفة، على العقار رقم 24 و26 درب الحبالة السيدة عائشة. Advertisements وفى السياق أكد حى الخليفة أن العقار المشار إليه خالى من السكان ولا توجد اى إصابات أو وفيات، وتم إخلاء السكان من العقارين 24 و 26 درب الحبالة دون المنقولات، حرصا على سلامتهم، لحين فحص العقارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وحرر مسئولى الحى محضر بالواقعة بقسم شرطة الخليفة.

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