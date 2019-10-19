شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وعد المتظاهرين اللبنانيين، أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الراهنة.

كانت قناة سكاى نيوز الإخبارية، أكدت فى خبر عاجل لها، أنه ستعقد جلسة للحكومة اللبنانية يوم غد الأحد لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة بعد استمرار التظاهرات فى الشوارع اللبنانية.

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