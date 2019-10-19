رئيس "حماية المستهلك" للنائب العام: دعمكم لمنظومة حماية المستهلك يحقق العدالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار حمادة الصاوى النائب العام، اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك بمكتبه بدار القضاء العالى، وأشاد النائب العام بدور للجهاز، مؤكداً أن دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون على أرض الواقع هو أكبر ضمانة لحماية وصون حقوق المستهلكين.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس السيسى، وتأكيداً لما جاء ببرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء بشان اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والقانونية لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلك.
من جانبه أشاد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك بفكر ورؤية المستشار النائب العام واهتمامه بمنظومة تحقيق العدالة فى مجال منظومة حماية المستهلك فى إطار اجراءات يسيرة تستهدف حماية وصون حقوق المستهلكين.
وأكد اللواء راضى عبد المعطى على ضرورة دعم جهاز حماية المستهلك لتحقيق حماية فاعلة وصون لحقوق المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بما يسهم فى ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين.
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