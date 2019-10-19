شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس الوطنية للانتخابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفدًا رفيع المستوى تضمن كل من المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود عبد الحميد، والمستشار ياسر معبدى، والمستشار أحمد عبود، والمستشار هانى محمد على، والمستشار عبد السلام محمود، والمستشار محمد أبو ضيف باشا، والمستشار خالد عراق، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن الوفد المستشار علاء فؤاد رئيس الجهاز التنفيذى، بالهيئة الوطنية للانتخابات، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز.

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فيما أهدى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، درع الهيئة للمستشار المنشاوى - رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا على الدور بالغ الأهمية الذى تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية.

ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوى على الدور بالغ الأهمية الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، كهيئة مستقلة فى الإشراف على كافة الانتخابات والاستفتاءات وفقًا للقانون، والتى جاء إنشاءها إيذانًا بميلاد عصر جديد، يضمن فيه كل مواطن حقه الدستورى الأصيل، فى الإدلاء برأيه والتعبير عن إرادته الحرة، وسط مناخ من الشفافية والنزاهة إعلاءً لدولة القانون.