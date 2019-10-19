شكرا لقرائتكم خبر عن مهند أصغر لاعب فى السيرك.. يمشى على الكرة ويحلم باحتراف الـ"بالانسات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - براءة عينيه وضحكته الرقيقة تجذبك فلا يمكن أن تحول عينك عنه، رشاقته حين يعتلى الكرة بخفة ترجف قلبك معه، لكن سرعان ما تطمئن وأنت تراه يفتح يديه كى يضبط توازنه ويمشى على الكرة ببراعة وتوازن مبهرين، وهو رافع رأسه مبتسما، إنه مهند أمير مجدى أصغر لاعب بالسيرك القومى.

مهند أثناء أحد العروض

الأب والأم لاعبان فى السيرك القومى "أسعد أوقات حياتى وأنا ماشى على الكرة" بسعادة وحماس تحدث مهند لـ"الخليج 365" عن حياته داخل السيرك فقال: أمى وأبى الاثنان يعملان هنا، وأبى هو من علمنى لعبة المشى على الكرة جذبنى خفته وهو يلعب وتصفيق الجمهور وسعادته به حفزنى كى أكون لاعبا متميزا مثله، بعد إحدى حفلاته طلبت منه أن يعلمنى ويدربنى وبالفعل ظللت ما يقرب من سنتين أتدرب على المشى على الكرة حتى أتقنتها.



مهند مع والده وعمه





Advertisements نظرات العين هى اللغة الأساسية بين مهند ووالده أثناء العرض نظرات العين هى اللغة الأساسية بين مهند ووالده أثناء العرض وأكمل مهند: فور سماع المذيع وهو ينادى اسمى كى أدخل العرض أشعر بقوة خارقة تنتابنى وأن الله أعطانى طاقة كبيرة كى أقدم أجمل ما عندى؛ وأصعب لحظة ممكن تمر عليا لو وقعت أثناء العرض لكنى أقاوم الفشل وأرفع رأسى سريعًا وأبدأ من جديد؛ لذلك هناك لغة بنظرة بالعين معينة بينى وبين والدى وعمى تحسبًا لأى شيء ممكن أن يحدث.



ابن الوز عوام الأب والابن فى عرض واحد



مهند خلال أحد العروض

وتابع: أشعر بسعادة مفرطة عندما أرى الجمهور من الأطفال يشاهدوننى ويصفقون لى، وكأنى مختلف عنهم ومميز بسبب إتقانى شيئا هم لا يعرفونه وهذا يزيدنى ثقة؛ لذلك أحاول أن أتعلم حركات جديدة كى يصفقوا لى أكثر فى كل مرة يشاهدونى فيها، كما أنى أدعوا زملائى فى المدرسة كى يشاهدونى وعندما أنهى العرض يصفقوا لى بشدة ويقولوا أحسنت وحينها أشعر بمنتهى السعادة.

ويتمنى "مهند" أن يكون لاعبا مميزا داخل السيرك القومى المصرى، وأن يتعلم أصعب الألعاب ويقول "مثلى الأعلى أحمد ياسين الذى يتقن لعبة الـ"بالانسات" أو التوازن على الهواء.