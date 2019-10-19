من أبو قتادة للمنيا.. رحلة القبض على 3 متهمين بقتل "جوكر بولاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة في كشف ملابسات مقتل سائق "توك توك" عُثر عليه جثة ممزقة بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.

البداية تعود إلى تلقي العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بدائرة القسم.

انتقلت قوة بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، وعُثر على جثة "باسم الجوكر" 46 سنة، سائق توك توك، يرتدي كامل ملابسه، وبها 5 طعنات في الظهر، واختفاء مركبته "توك توك".

منذ وصولهم مسرح الجريمة، عكف رجال المباحث على فحص المكان بحثا عن كاميرا مراقبة تجيبهم عن السؤال الأبرز "ماذا حدث للجوكر؟"، وإذ بكاميرا رصدت توقف التوك توك في الطريق المؤدي إلى كفر طهرمس، ونزول شخصين يحملان جثة القتيل، وتخلصا منها بمكانالعثور عليها وفرا هاربين بعد الاستيلاء على المركبة.

Advertisements

الكاميرا رصدت أحد المتهمين، لكن جودة الصورة ليست بالدرجة الكافية التي تسمح بتحديد ملامح صاحبها، ليوجه العميد عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة وإعادة الدراجة المسروقة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى المتهم الرئيسي عاطل مقيم بمنطقة أبو قتادة، وتمكن الرائد مجدي عوض معاون المباحث من ضبطه.

أقر المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اثنين آخرين أصل إقامتهما محافظة المنيا، سبق عملهما في مصنع حلوى كان يملكه والد المجني عليه منذ سنوات، وتمكنت مأمورية قادها النقيب أحمد مندور من ضبطهما تسنيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

وتمكن رجال المباحث من إعادة الـ"توك توك" المستولى عليه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.