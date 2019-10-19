وكيل "النواب": مصر تدعم جهود تحقيق استقرار ووحدة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

جدد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، التأكيد على دعم مصر بكل مؤسساتها لتحقيق وحدة واستقرار دولة ليبيا، واستعدادها لتقديم كل الإمكانيات الضرورية لتحقيق هذه الوحدة وإنجاح الحوار بين أعضاء مجلس النواب الليبي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشريف في مستهل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوفد البرلماني الليبي برئاسة النائب الأول لمجلس النواب الليبي فوزي النويري، وذلك بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.

وقال الشريف: "إن مصر حكومة وبرلمانا وشعبا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم حملة ليبيا للقضاء على الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها، كما ترفض كل أشكال التدخل في الشأن الليبي".

وأكد اعتزاز مصر حكومة وبرلمانا وشعبا باستقبال وفد مجلس النواب الليبي، كأحد صروح الديمقراطية في دولة ليبيا الشقيقة، معربا عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لكل ربوع ليبيا، وأن تعود كما كانت مناصرة للقضايا والحقوق العربية في شتى المحافل.

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وشدد الشريف على قدرة الشعب الليبي على استعادة دولته القوية وإرساء قواعد الاستقرار في ربوع الوطن الليبي، منوها بدعم مصر لمجلس النواب الليبي وكل المؤسسات الليبية لإعلاء كلمة الشعب الليبي وتسخير المميزات النسبية وعناصر القوة التي تتمتع بها ليبيا من موارد بشرية واقتصادية لبسط الاستقرار فيها.

ومن جانبه، وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، العلاقات مع مصر بأنها "تاريخية" وليست مرتبطة بظرف أو زمن أو أشخاص، قائلا: "إن مصر وليبيا بلد واحد وشعب واحد".

وأضاف: "أن ليبيا تمر بأزمة، ونأمل من الله والأخوة دعم استقرارها والحد من التدخل الخارجي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتقريب وجهات النظر بين الليبيين".

وأعرب النويري عن شكر وتحية رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والنائب الأول السيد محمود الشريف، مضيفا: "نأمل تقريب وجهات النظر ما بين الليبيين، وإن شاء الله ترون الاستقرار في بلدي. ونعمل جنبا إلى جنب مع مصر".

وأشار النويري إلى أن مساندة ليبيا لمصر في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، لافتا إلى أن دعم مصر لليبيا ليس بغريب.