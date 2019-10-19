أخبار مصر | عاجل.. الري: زيادة فيضان النيل الشهر الحالي لم تحدث منذ 50 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الري: زيادة فيضان النيل الشهر الحالي لم تحدث منذ 50 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة إيراد النهر، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، زيادة وارد مياه الفيضان خلال شهر أكتوبر بشكل يفوق معدلات الأعوام السابقة، حيث لم يحدث منذ 50 عاما مع توقع استمراره خلال شهر نوفمبر.

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماعها الدورى برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلى الجهات المعنية والمركز القومى لبحوث المياه.

وذلك لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وردت وزارة الموارد المائية والري، على ما يُثار من معلومات مغلوطة فى بعض وسائل الإعلام، وبعض المواقع بخصوص ضخ المياه فى ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء.

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وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، إن ضخ المياه يأتى فى إطار خطة الدولة المعلنة لتعمير سيناء من خلال توفير مصادر مائية من المياه الجوفية ومن مياه البحر المحلاة وسدود حصاد الأمطار والمياه المعالجة، والتى يتم إعادة استخدامها.

وأضافت الوزارة، أنه فيما يخص مشروع ترعة الشيخ جابر تجدر الإشارة إلى أنها ضمن مكونات مشروع تنمية شمال سيناء والذى تم بدء تنفيذه منذ عام 1996 وتقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطرح الأراضى التى يتم توصيل البنية التحتية لها فى مزادات علنية للمواطنين المصريين، ثم يتبع ذلك توصيل المياه إلى المناطق المخصصة للمواطنين بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها.

وأشارت إلى أنه فى إطار خطة الدولة لتعمير سيناء، تم حفر مجموعة من آبار المياه الجوفية وتنفيذ العديد من محطات المعالجة الضخمة للمياه وإنشاء عدد كبير من سدود حصاد الأمطار فى كل أنحاء سيناء، تشمل تنفيذ 59 سد وحاجز و19 خزان أرضى و15 بحيرة صناعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال المرحلة الأولى، وجارٍ الانتهاء من إعداد عقود عمليات المرحلة الثانية.

كما تم إنشاء 8 سد وحاجز و15 خزان أرضى بمحافظة شمال سيناء، وتم الانتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول بإنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية بوادى أبوطريفية، لحماية مدينة نخل من أخطار السيول وتتخطى تكلفة تلك الأعمال 20 مليار جنيه.