أخبار مصر | نشاط مكثف للمرأة بأمانة حزب مستقبل وطن ببورسعيد ضمن مبادرة "أنتِ عظيمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشاط مكثف للمرأة بأمانة حزب مستقبل وطن ببورسعيد ضمن مبادرة "أنتِ عظيمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت أمانة المراة بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، اجتماعا تنظيما موسعًا، لمناقشة خطط تنفيذ مبادرة "أنت عظيمة" خلال الشهر المقبل، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة، في إطار توجيهات عادل اللمعى، الأمين العام للحزب ببورسعيد.

وأكد عادل اللمعى، على أن حزب مستقبل وطن يسعي دائما للمشاركة الاجتماعية والسياسية، لضمان المشاركة الفعالة في المجال السياسي والاقتصادي والمجتمعي، كما يسعى جاهدا من أجل تمكين المرأة المصرية مستقبلا في المجالين السياسي والاقتصادي، لتمكين المرأة اقتصاديًا "من خلال دعم المرأة المعيلة، والتصدي لمشكلة الزيادة السكانية، والتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة وظاهرة التحرش، ووضع استراتيجية للمساعدة في محو أمية المرأة، وتوعية الشباب المقبل علي الزواج للحد من الطلاق، وتبني مبادرة مكافحة سرطان الثدي لدي السيدات.

وأشار امين الحزب ببورسعيد، إلى أن الحزب يدعم وبشكل كامل المرأة وأن أمانة المرأة تساهم في خلق صف ثانٍ من الكوادر النسائية الفعالة في مؤسسات الدولة بكافة أشكالها، كا مواجهة قضية الأمية التي لا تقل فى أهميتها عن قضية مواجهة الإرهاب، مشددا على أن 4 فصول تستهدف محو الأمية للمرأة وتساهم المبادرة، في منح المتسربين من التعليم فرصة للحاق بركب التعليم، وتقليل نسبة الأمية.

ونظمت أمانة الزهور تحت اشراف سوزان عطية، أمين المرأه بالزهور ورشة لتعليم الفتيات حرفة "الخياطة والتفصيل" كأحد الصناعات المنزلية التي تساهم في تحقيق دخل للمرأة، وتأهيلهن للعمل والتمكين الاقتصادى، وورشة عمل أخرى لتعليم الفئات المستهدفة فن إعادة التدوير، والذى يفتح الآفاق أمام المتدربين لتحويل أشياء أو مخلفات يعتبرها البعض فقدت قيمتها إلى أشياء أخرى ذات قيمة فنية وجمالية وذات نفع يمكن استخدامها بالمنازل مرة أخرى.