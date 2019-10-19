أخبار مصر | بعد تكريم الرئيس له.. "مستقبل وطن" يحتفي بالجندي البطل أحمد فوزى (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تكريم الرئيس له.. "مستقبل وطن" يحتفي بالجندي البطل أحمد فوزى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الشرقية، احتفالية كبرى، في قرية العباسة بمركز أبو حماد، للاحتفاء بالبطل "أحمد فوزى" أحد مصابي العمليات الإرهابية في سيناء، والذي نال شرف تكريمه مؤخرًا بلقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تكريم المشاركين في حرب أكتوبر وأسر الشهداء في الشرقية.

وقال الدكتور محمد سليم، الأمين العام للحزب بالشرقية، إن تكريم مصابي العمليات العسكرية من رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب بـ سيناء، واللقاء بأسر الشهداء، وتكريم أبناء مركز ابوحماد من المشاركين في حرب 73، ضمن فاعليات الحزب لأحياء الذكري الـ 46 لانتصارات أكتوبر، والتي نظمها الحزب بأقوي قرى المحافظة واشجعها ممن قدموا شهداء وأبطال على مر العصور، وحتى هذه اللحظة.

وقدم أمين عام الحزب بالشرقية، التحية إلى أرواح الشهداء، الذين قدموا دماءهم الذكية، قربانا للحفاظ على أمن الوطن، في مواجهة الهجمات الخسيسة للإرهاب، مؤكدًا بأن دورهم لايقل أهمية عما قدمه جنود وضباط نصر أكتوبر، جاء ذلك بحضور النائب ثروت سويلم، والدكتورة "هدير صفوت" الأمين العام المساعد للحزب بالشرقية، والدكتورة "زينب فهيم" امين التدريب والتثقيف، وهيئة مكتب الحزب بأبو حماد بقيادة الدكتور "زينهم مكاوي" امين المركز"، وممثلين عن الأزهر والكنسية، والمئات من أبناء وعائلات قرية العباسة.

وأشاد الدكتور محمد سليم، ببطولات الجيش والشرطة وقدرتهم على استعادة الأمن، وفرض السيطرة الكاملة على كافة حدود الدولة المصرية، تحت قيادة زعيم نجح ان يعيد لمصر وشعبها الريادة والكرامة والعزة بين شعوب العالم.

وفى نهاية الحفل تم تكريم البطل الذي فقد ساقيه في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ابن قرية العباسة الجندي المقاتل "أحمد فوزى"، كما تم تكريم مائة من أبطالنا واسرهم الذين شاركوا بحرب أكتوبر 73، وسط فرحة كبيرة من الأهالي وابناء وأسر الشهداء، وتفاعل الحضور مع الكلمات وتعالت الأصوات بـ "تحيا مصر".